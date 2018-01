Real-trainer Zinédine Zidane heeft geen nieuwe spelers nodig tijdens wintermercato

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft geen versterkingen nodig deze transferperiode. Dat zei hij dinsdag op een persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Numancia. Real heeft in de competitie nochtans een achterstand van liefst zestien punten op Barcelona.

“Ik heb helemaal niemand nodig. We zijn gestart met deze groep en ik geloof in mijn spelers”, aldus Zidane. “Er zijn altijd moeilijke momenten in een seizoen, maar alles is nog speelbaar. We zullen wel zien wat er nog gebeurt tot en met het einde van het seizoen, en nadien een analyse maken.”

Real speelt woensdag zijn terugwedstrijd voor de Copa del Rey tegen Numancia, nadat het de heenmatch met 0-3 won. In de Primera Division staat de Koninklijke vierde, in de achtste finales van de Champions League wacht binnenkort PSG.