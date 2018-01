Michèle Sioen manager van het jaar

Michèle Sioen, CEO van textielgroep Sioen Industries, is door de lezers van Trend en een jury verkozen tot manager van het jaar.

Sioen volgt Bart De Smet, CEO van verzekeraar Ageas, op in de lijst van managers van het jaar. Opvallend: ze is nog maar de derde vrouw in meer dan dertig jaar die tot manager van het jaar wordt bekroond. Gingen haar vooraf: Roos Claeys van Kinepolis in 1997 (toen samen met Albert Bert) en Martine Reynaers van Reynaers Aluminium in 2003.

Sioen (52) verzilvert haar derde nominatie. Ze staat sinds 2005 aan het hoofd van het gelijknamige familiebedrijf. Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en beschermkledij en produceert ook fijnchemicaliën. Het bedrijf maakt een hele reeks aan producten, gaande van zeildoek, filters en folie voor airbags tot duikpakken en kogelwerende kledij.

Sioen Industries -beursgenoteerd en met hoofdzetel in het West-Vlaamse Ardooie- was in 2016 goed voor een omzet van meer dan 360 miljoen euro en realiseerde met meer dan 3.500 werknemers een nettowinst van 26 miljoen euro.

De jury looft de manager voor de duurzame groei van de groep in een moeilijke sector. Sioen deed het voorbije anderhalf jaar zes overnames, die het marktleiderschap in diverse niches van technisch textiel opleverden of versterkten. De jury hield ook rekening met haar breder engagement. Zo was ze van 2014 tot 2017 voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), en stond ze dus aan het hoofd van de Groep van Tien, het belangrijke overlegorgaan van vakbonden en werkgevers.

Aan Franstalige zijde werd Jean-Pierre Lutgen, CEO van Ice-watch, verkozen tot manager van het jaar.