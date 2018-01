Engelse FA voert de ‘Rooney-regel’ in om meer diversiteit in haar trainerskorps te brengen

De Engelse voetbalbond (FA) wil dat in de toekomst de lijst van kandidaten voor trainersopdrachten minstens één kandidaat uit een etnische minderheid bevat. Dat bevestigde FA-voorzitter Martin Glenn dinsdag. De FA volgt daarmee de ‘Rooney-regel’ die de National Football League (NFL), de grootste American footballcompetitie in de Verenigde Staten, sinds 2003 hanteert.

“De FA is er voor iedereen”, legde voorzitter Martin Glenn uit aan de BBC. “De FA wil een meer omvattende organisatie worden, waarin het personeelsbestand nog meer de (voetballende) bevolking representeert. We hebben ook jobs voor oud-voetballers.”

De clubs in de Premier League hebben zich vanaf 1 januari geëngageerd voor een vergelijkbare regel. Voorlopig werkt er met Chris Hughton, trainer van Brighton, nog maar één ‘donkere’ coach in de Premier League. In november bracht onderzoek naar boven dat in Engeland momenteel slechts 22 van de 482 trainersjobs binnen de vier profdivisies worden uitgeoefend door personen afkomstig uit een kleinere etnische groep.

De ‘Rooney-regel’, genoemd naar Dan Rooney, het vroegere hoofd van het diversiteitscomité van de NFL, verplicht clubs uit de NFL minstens één kandidaat uit een etnische minderheid toe te laten tot een solliciatiegesprek voor een job als coach of bestuurder.