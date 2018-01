Geschillencommissie legt Standard-speler Agbo voorwaardelijke schorsing op na middelvinger tegen Kortrijk

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Standard-speler Uche Agbo dinsdag voor zijn gedrag na de uitsluiting in de competitiewedstrijd in Kortrijk (2-1) gestraft met een speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 400 euro.

Agbo moet zo geen extra wedstrijd aan de kant zitten, waardoor hij tegen Zulte Waregem (23/01) wel speelgerechtigd is. Door zijn tweede gele kaart in Kortrijk was hij automatisch geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Eupen (20/01).

Het Bondsparket had één speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Agbo, die op slag van rust zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger van Standard maakte een gevaarlijke tackle, maar raakte zijn tegenstander niet en kon dan ook niet leven met de beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen. Toen Agbo na een felle discussie met de ref het veld via de zijlijn verliet, reageerde hij op provocaties van de Kortrijkse thuissupporters door zijn middelvinger te tonen en een vol waterflesje in de tribunes te gooien.

Hoewel in de verslagen van de Match Delegate en de scheidsrechter niets terug te vinden is over racistische spreekkoren, maakte Standard gewag van “anti-Waalse en anti-Afrikaanse” geluiden. De Rouches legden het strafvoorstel dan ook naast zich neer. Na een uitgebreid pleidooi, waarin juridisch directeur Pierre Locht vroeg om de vrijspraak of uitstel, kreeg Agbo strafvermindering.

De Nigeriaanse middenvelder was zelf niet aanwezig. Hij vertoeft met zijn ploegmaats in het Spaanse Marbella, waar Standard tot woensdag op winterstage is.