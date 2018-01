Zenit-trainer Roberto Mancini bereid om Italiaans bondscoach te worden

Roberto Mancini voelt zich klaar om de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede te nemen. Dat heeft de 53-jarige coach, die momenteel aan het hoofd staat van het Russische Zenit Sint-Petersburg, verklaard in de Italiaanse talkshow ‘Tiki Taka’. De Squadra kon zich niet plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland en mist zo voor het eerst sinds 1958 de eindronde.

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) nam in november na de pijnlijke uitschakeling in de barragewedstrijden tegen Zweden weinig verrassend afscheid van bondscoach Giampiero Ventura. Ook bondsvoorzitter Carlo Tavecchio trad nadien terug. “Het lijkt me dat er eerst een nieuwe voorzitter moet komen”, verklaarde Mancini. “Vervolgens is het tijd voor een nieuwe bondscoach. Ik zeg, zoals veel van mijn collega’s denk ik, geen nee tegen de job. Een trainer moet alle opties openhouden.”

Mancini trainde in het verleden onder meer Lazio Roma, tweemaal Inter, Manchester City en Galatasaray. Momenteel staat hij aan het hoofd van Zenit. Ook de namen van voormalig bondscoach Antonio Conte (Chelsea) en Carlo Ancelotti (ex-Bayern München) doen de ronde om Ventura op te volgen.

Op 29 januari kiest de FIGC een nieuwe voorzitter. Damiano Tommasi, een voormalige middenvelder van AS Roma die momenteel aan het hoofd staat van de Italiaanse spelersvakbond, Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse professionele liga, en Cosimo Sibilia, huidige vicevoorzitter van de FIGC, stelden zich kandidaat.