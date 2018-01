Tottenham laat winger N’Koudou ritme opdoen bij het Burnley van Defour

Georges-Kevin N’Koudou speelt tot het einde van het seizoen voor Burnley. De club van Steven Defour neemt de 22-jarige Franse winger op huurbasis over van Tottenham, zo is dinsdag bekendgemaakt.

N’Koudou werd in augustus 2016 door de Spurs weggehaald bij Marseille. Hij kon zich in Londen echter niet doorzetten. Dit seizoen mocht de ploegmaat van Alderweireld, Dembélé en Vertonghen nog maar zes keer opdraven. In de Champions Leaguepartij begin december tegen APOEL (3-0), toen Tottenham al zeker was van kwalificatie, kreeg hij wel een basisplaats van Mauricio Pochettino en bedankte hij met een doelpunt.

Tottenham staat na 22 speeldagen vijfde in de Premier League met 41 punten. Burnley is knap zevende met 34 punten.