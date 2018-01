FIFA doet het weer: ondanks schandaal bijna 10 miljoen dollar uitgekeerd aan eigen bestuur

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het voorbije jaar bijna tien miljoen dollar uitgekeerd aan zijn eigen bestuur. Dat is meer dan ooit, ondanks de belofte dat de FIFA strenger zou toezien op zijn geld na het fraudeschandaal van enkele jaren geleden en ondanks de stijgende verliezen. Dat schrijft The New York Times.

The New York Times sprak drie mensen die vertelden dat de FIFA het voorbije jaar elk van de 37 leden in zijn raad van bestuur een som van 250.000 dollar aan salarissen heeft uitgekeerd - goed voor een totaalbedrag van 9,25 miljoen dollar.

Dat is minder dan de 300.000 dollar die de leden van het inmiddels afgeschafte Uitvoerend Comité eerder vingen voor hun functie, maar die waren maar met 25. En dus hoefde er toen ‘maar’ 7,5 miljoen dollar uitgekeerd te worden.

Nog steeds 2,5 keer zoveel als bestuur UEFA

De bedragen zijn ook nog steeds veel hoger dan bij soortgelijk werk. De FIFA is immers een ngo, de bestuursleden komt slechts drie keer per jaar samen. Ter vergelijking: in het bestuur van de UEFA verdien je ‘slechts’ 100.000 dollar per jaar. Het Internationaal Olympisch Comité betaalt zijn bestuursleden zelfs enkel als ze ook écht bezig zijn geweest voor de Olympische Spelen. Daar gaat het om een bedrag van 900 dollar per dag.

Dat de bedragen zo hoog zijn gebleven, druist ook in tegen de beloften die FIFA-voorzitter Gianni Infantino had gemaakt toen hij verkozen werd in 2016. Toen beloofde hij meer op het geld te zullen letten omdat de geloofwaardigheid van de organisatie op het spel stond. Dat de FIFA in 2016 met 369 miljoen dollar verlies achterbleef en het eerder verklaarde dat die verliezen in 2017 nog zouden oplopen, klinkt ook niet al te best.

Voormalig adviseur: “Hier moet uitleg voor komen”

Alexandra Wrage, de CEO van Trace International die de FIFA in het verleden bijstond over deugdelijk bestuur, reageert tegenover de krant vol onbegrip. “Er zou toch op zijn minst een uitleg moeten komen voor dit bedrag”, zei ze. “Met marktdruk heeft dit alleszins niets te maken.”

Verwacht wordt dat de wereldvoetbalbond de officiële cijfers nog bekend zal maken in haar jaarverslag.