Maximumsnelheid van 80 km/u op Franse gewestwegen

Ondanks kritiek op de weinig populaire maatregel beperkt de Franse regering de maximumsnelheid op gewestwegen van 90 tot 80 kilometer per uur. De nieuwe regel gaat van kracht op 1 juli, dat maakte premier Édouard Philippe dinsdag na een ministeriële vergadering in Parijs bekend

Het gaat om wegen in twee richtingen zonder fysieke rijbaanscheiding zoals vangrails. De regering wil met de snelheidsbeperking het aantal verkeersslachtoffers verminderen.

“Snelheid is de grootste oorzaak voor ongevallen met letsel in Frankrijk”, argumenteert Philippe. In 2016 zijn in Frankrijk 3.477 mensen bij verkeersongevallen omgekomen, een cijfer dat de afgelopen drie jaar is gestegen, verklaarde de premier. Hij beloofde dat de inkomsten van eventuele bijkomende boetes door de nieuwe snelheidslimiet, zullen gestort worden in een fonds voor verkeersslachtoffers.

De maatregel om de snelheid te beperken in Frankrijk had voor de officiële beslissing van dinsdagavond al tot verhitte debatten geleid. Automobilistenverenigingen reageerden woedend. In België is de snelheid op gewestwegen beperkt tot 70 km/u, in Duitsland tot 100 km/u.

Belgen die zich met de wagen in Frankrijk verplaatsen zijn bij deze gewaarschuwd.