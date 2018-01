Trump stelt dat Oprah geen partij voor hem is bij de presidentsverkiezingen. Maar ooit sprak hij lovende woorden: “Zij zou mijn ideale vicepresident zijn”

Nemen in de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen twee voormalig tv-giganten het tegen elkaar op, nu Oprah Winfrey er “actief” over zou nadenken om een gooi te doen naar het presidentschap? Donald Trump ligt er hoe dan ook niet wakker van. De huidige Amerikaanse leider stelt dat hij Oprah zou verslaan. Toch liet Trump in het verleden weten dat hij Oprah graag bij hem zou hebben in het Witte Huis. “Zij zou mijn ideale vicepresident zijn.”

Na de beklijvende speech van Oprah bij de Golden Globesgingen er op Twitter al snel geluiden op om haar in het Witte Huis te krijgen. De hashtag #Oprah2020 werd massaal gebruikt op het sociale medium. Dat die wens meer is dan alleen dat, bleek later toen CNN berichtte dat de enorm populaire oud-presentatrice er “actief” over zou nadenken om zich verkiesbaar te stellen.

Mocht dat gebeuren, dan zal een interview uit 1999 dat Larry King had met Donald Trump nog vaak aangehaald worden. De destijds 53-jarige vastgoedmagnaat Trump was te gast in de talkshow van King om te praten over zijn ambities rond de presidentsverkiezingen een jaar later.

Fraai duo

Op de vraag of Trump al had nagedacht over een kandidaat als zijn vicepresident had, gaf de gast een opmerkelijk antwoord. “Ik ben nog niet zo ver, maar ik zou voor Oprah gaan. Ik hou van haar. Oprah zou altijd mijn eerste keuze zijn.”

King weet niet zeker of zijn gesprekspartner serieus is, dus vraagt hij of Trump daadwerkelijk Oprah zou kiezen als vicepresident. “Als ze het zou willen, zou ze het fantastisch doen”, benadrukt Trump. “Ze is populair, briljant en een geweldige vrouw. We zouden een zeer fraai duo zijn.”

“Leuk, maar ik zou winnen”

Dinsdag reageerde Trump op de geruchten over Oprahs presidentiële plannen. De president stelde dat hij zou genieten van de strijd, maar Oprah het onderspit zou moeten delven. “Ik hou van Oprah. Ik ken haar goed”, aldus Trump, die zich al eens in minder liefkozende bewoordingen uitliet over een (mogelijke) politieke tegenstander. “Het zou leuk zijn, maar ik zou winnen.” Trump voegde eraan toe dat hij niet denkt dat Oprah zich verkiesbaar zal stellen.