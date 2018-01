Valérie leek ten dode opgeschreven, maar een nieuwe therapie redde onverhoopt haar leven

Ze leek ten dode opgeschreven door een bijzonder dodelijke vorm van kanker, maar door een nieuwe therapie van het UZ Brussel werd Valérie toch weer gezond. Nu is ze zelfs mama van een flinke zoon. “Zonder de therapie zou Valérie dood geweest zijn”, zegt haar oncoloog.

Enkele jaren geleden is op de schouder van Valérie een melanoom ontdekt, een erg dodelijke vorm van huidkanker die zich razendsnel heeft verspreid. “In een paar maanden tijd was ik van niets naar de hel gegaan”, zegt ze in VRT Nieuws. “Op dat moment heeft men in het Cavell-ziekenhuis gezegd dat ze niets meer voor mij konden doen. Er bestaat geen behandeling meer, zeiden ze.”

Een onderzoek van het UZ Brussel bracht nieuwe hoop. Daarin werd een nieuwe vorm van immunotherapie getest. “Ons immuunsysteem heeft verschillende soorten van cellen”, zegt haar oncoloog. “Je kan het vergelijken met sommige cellen die soldaat zijn en andere cellen die de soldaten de weg moeten tonen. Dat zijn de dendritische cellen, die onvoldoende actief of talrijk zijn in een tumor.”

In het labo worden de cellen zo ingesteld dat het immuunsysteem de kankercellen toch aanvalt. Dat had een geweldig effect bij Valérie, die kankervrij verklaard werd. “Zonder de therapie zou Valérie dood geweest zijn. Zo eenvoudig of hard is de realiteit. De behandeling heeft haar ziekte overwonnen en heeft het mogelijk gemaakt voor haar om al haar dromen te realiseren. Dat is niet alleen voor Valérie een mijlpaal, maar ook voor vele anderen. Hopelijk kan ze ooit iedereen helpen die getroffen is door kanker.”

Valérie heeft niet alleen de ziekte overwonnen, maar is ook mama geworden van een flinke zoon. “Het is belangrijk om een doel te hebben, iets te hebben om te bereiken. En dan echt je best doen om het te bereiken. Soms lukt het niet. Maar het is belangrijk om het toch te proberen.