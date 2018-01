Is dit een van de slechtste wissels ooit? Deze speler-trainer doet zowat alles verkeerd op drie minuten tijd

Het gebeurt niet zo vaak meer in de voetbalwereld maar er zijn toch nog een aantal clubs die geleid worden door een speler-trainer. Zo ook het Noord-Ierse Warrenpoint Town. Maar de “ervaring” van Matthew Tipton brak de club deze keer zuur op...

Normalerwijze zouden we geen verslag uitbrengen van een wedstrijd uit de vijfde ronde van de Ierse beker, maar deze keer kunnen we niet anders. Speler-coach Matthew Tipton eiste namelijk een hoofdrol op in de partij tussen zijn Warrenpoint Town en Cliftonville.

Aanvankelijk ging alles nochtans goed voor Warrenpoint want Martin Murray knalde het team van Tipton op een 0-1 voorsprong. Jamie Harney zette de bordjes echter gelijk voor de thuisploeg en niet veel later stond het 2-1 dankzij een doelpunt van Ross Lavery. Cliftonville kwam dan met z’n tienen te staan na een directe rode kaart voor Jaimie McGovern.

Dat was voor Tipton het moment om zijn entree te maken. De speler-coach van Warrenpoint bracht zichzelf met nog tien minuten te spelen op het veld om de numerieke meerderheid om te zetten in een ultieme comeback. En het was meteen raak. Opnieuw Murray deed de netten trillen: 2-2.

Douchen!

De wedstrijd leek af te stevenen op verlengingen maar vanaf dan ging het fout voor Tipton. De voormalige belofteninternational van Wales kreeg eerst geel voor het beletten van een inworp en slechts drie minuten later zijn tweede na een fout op Rory Donnelly. Rood en douchen dus voor Tipton.

In de extra tijd was het dus niet elf tegen tien maar tien tegen tien, en daarvan profiteerde Cliftonville. Harvey scoorde nog twee keer en schonk zijn team zo de zege, al maakte Darius Roohi er in het slot nog 4-3 van. Tipton kon niet anders dan zich te verontschuldigen.

“Ik heb de jongens teleurgesteld en de fans die de trip naar hier gemaakt hebben”, stelde Tipton na afloop. “De hele club eigenlijk ook. Ik kwam erop om ervaring te bieden en deed iets dom dat ons de wedstrijd gekost heeft.”