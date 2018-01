Zijn helderblauwe ogen zien er schattig uit, maar eigenlijk zijn ze maar één symptoom van de uiterst zeldzame ziekte waaraan Adam (1) lijdt. Zijn ouders zijn ten einde raad

Zijn helderblauwe ogen maken het meteen duidelijk: de kleine Adam (1) is een wel heel bijzonder kind. Een lacher en een vechter. “Eén uit een miljoen”, zeggen zijn ouders. Dat is ook letterlijk zo: het jongetje lijdt aan een extreem zeldzame variant van het sowieso al zeldzame syndroom van Waardenburg. De ogen zijn één symptoom, maar de peuter is ook doof aan één kant. Zijn ouders vestigen nu hun hoop op een implantaat, maar dat kost 60.000 euro en wordt niet terugbetaald.