Herman Van Holsbeeck over de titelstrijd en de potentiële transfers van Dendoncker en Teodorczyk

Bij Anderlecht willen ze deze wintertransferperiode rechttrekken wat tot nu toe misliep dit seizoen. Daarvoor is geld nodig, maar een vertrek van Leander Dendoncker en Lukasz Teodorczyk is volgens manager Herman Van Holsbeeck uitgesloten.

LEES OOK (N+): Het strijdplan van Anderlecht in januari

West Ham trekt al een tijdje serieus aan de mouw van Dendoncker. “Hij mag enkel vertrekken als er een waanzinnig bod binnenkomt”, vertelt Van Holsbeeck aan VTM Nieuws. “Dendoncker speelt door de blessure van Kara achterin, en dat doet hij heel goed. De komende zesde maanden moet hij zijn allerbeste niveau tonen en dan kunnen we in de zomer toewerken naar een toptransfer.”

Teo en Stanciu

En wat met Teo? “Hij is momenteel onze enige spits. Als we hem laat gaan, moeten we twee vervangers hebben klaarstaan. Er is ook veel minder interesse voor Teo, aangezien hij de laatste maanden niet meer aan scoren toekomt”, aldus de Anderlecht-manager.

Nicolas Stanciu, de man van tien miljoen, mag wel weg. “Die jongen wil vertrekken, maar er is nog geen akkoord tussen de clubs. Sparta Praag is een van de ploegen die interesse toont. Bedoeling is om een groot deel van die tien miljoen te recupereren. Je gaat altijd een verlies boeken op zijn transfer, maar de bedoeling is om dat zo klein mogelijk te houden.”

Wat met de titel?

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck zei maandag in onze krant dat de titel “niet meer realistisch” is. Dat wil Van Holsbeeck niet gezegd hebben. “Wij zeggen niet graag dat we niet meedoen. Maar op dit moment is de titel heel ver weg. Mijn ervaring zegt echter dat alles nog mogelijk is met de play-offs. Ik wil er ook nog eens voor gaan. Als ik dan toch moet vertrekken bij Anderlecht, wil ik mijn palmares graag beëindigen met een negende titel.”

Van Holsbeeck blikte ook kort vooruit op de samenwerking met nieuwe voorzitter Marc Coucke. “Ik zal mij blijven gedragen zoals ik de voorbije vijftien jaar heb gedaan. Als een loyale soldaat die zal uitvoeren wat er van hem gevraagd wordt tot de laatste dag dat hij op Anderlecht is. Is dat nu binnen een maand, drie maanden of een jaar. Ik ga proberen te vertrekken op een waardige manier.”