Dinsdagavond stond de eerste heenwedstrijd in de halve finales van de Engelse League Cup op het programma tussen Manchester City en Bristol City. De bezoekers schakelden in de kwartfinales Manchester United uit en stonden bij de rust ook voor tegen Kevin De Bruyne (voor het eerst kapitein) en co. Maar Man City trok uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind.

City was voor eigen publiek uiteraard de beste ploeg. De Premier League-leiders hadden voor rust 66 procent van het balbezit en schoten twaalf keer op doel, maar onder andere Raheem Sterling en Bernardo Silva konden niet scoren. Op slag van rust verloor Eliaquim Mangala dom de bal en John Stones maakte een duidelijke penaltyfout op Bobby Reid. Die zette zelf de elfmeter feilloos om: 0-1. Aan de overkant kopte Bristol-verdediger Aden Flint met een ultieme inspanning een lobballetje van Sterling over doel.

Een megastunt leek even op til maar na de pauze was het De Bruyne zelf die de Citizens op gelijke hoogte zette met een droge knal na een mooie counter. Leroy Sané kreeg dan enkele mogelijkheden op een tweede treffer voor City maar scoren lukte niet voor de Duitser. De Bruyne bood Sterling een nieuwe kans aan maar Frank FIelding stond goed te keepen. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel tot invaller Sergio Agüero zijn duivels ontbond. De Argentijn kopte in de extra tijd de winnende 2-1 tegen de netten.

Man City gaat dus met een goede uitgangspositie naar Bristol op 23 januari. En daar mogen ze een helse sfeer verwachten: