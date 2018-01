Verdediger German Mera ruilt Club Brugge voor KV Mechelen

Brussel - German Mera (27) verlaat Club Brugge voor KV Mechelen. Bij Malinwa ondertekende de linksvoetige centrale verdediger een contract voor 2,5 seizoenen. “We geloven dat hij een absolute meerwaarde kan zijn voor onze defensie”, zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans dinsdag op de clubwebsite.

De Colombiaan kwam afgelopen zomer aan in Jan Breydel, maar hij kon er zich niet doorzetten. De verdediger kwam in slechts twee competitiewedstrijden in actie. Eerder trad Mera aan voor onder meer het Colombiaanse Deportivo Cali en het Amerikaanse Colorado.

Mera sluit dinsdagavond aan bij de KVM-groep op stage in het Spaanse Lepe. Volgende week wordt hij officieel voorgesteld. Maandag kwamen Club Brugge en KV Mechelen al tot een akkoord over de overgang van rechtsachter Ivan Tomecak, die de omgekeerde beweging maakt.

In de competitie is KV Mechelen vijftiende en voorlaatste, met slechts twee punten voorsprong op Eupen.