Yannick Carrasco helpt Atlético Madrid met doelpunt aan zege in Copa del Rey

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft Atlético Madrid aan de zege geholpen in de achtste finales van de Spaanse beker. Hij maakte het eerste doelpunt in de met 3-0 gewonnen terugmatch tegen derdeklasser Lleida Esportiu, nadat Atlético het eerder al in de heenwedstrijd met 0-4 haalde.

Carrasco wrong eerst enkele kansen de nek om, maar na 57 minuten was het dan toch prijs. Met een hard en laag schot vanop zo’n twaalf meter bracht hij de Madrilenen op voorsprong. Vier minuten later werd hij naar de kant gehaald. Kevin Gameiro (74.) en Vitolo (81.) dikten nadien de score nog aan.

Het was nog maar de eerste terugwedstrijd in de achtste finales, Carrasco moet nog twee dagen wachten om zijn mogelijke tegenstanders in de kwartfinales te kennen.