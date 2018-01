Everton-eigenaar doet een wel heel vreemde onthulling over de reden waarom Romelu Lukaku de club verliet

Romelu Lukaku deed afgelopen zomer de deur bij Everton achter zich dicht. Na drie seizoenen Toffees vond de Rode Duivel het tijd voor een stap hogerop en hij verkaste voor 85 miljoen euro naar Manchester United. Everton-eigenaar Farhad Moshiri blikte tijdens een speech terug op de onderhandelingen met Lukaku en deed daarbij een opmerkelijke onthulling.

De Britse zakenman sprak dinsdag de algemene vergadering van Everton toe in de Philharmonic Hall in Liverpool. Moshiri had het dus ook over Lukaku, die uiteindelijk geen nieuw contract tekende bij de Toffees. Om een vreemde reden, aldus de clubeigenaar.

“Ik heb twee zomers verspild om Lukaku te houden”, begon Moshiri. “Ik sprak met hem, zijn manager en zijn moeder. We probeerden hem een beter voorstel te doen dan Chelsea, want hij wilde toen voor de Blues spelen. Maar het geld dat managers tegenwoordig kunnen krijgen van een speler is immens. Als ik vertel wat we hem boden, zouden jullie mij niet geloven. En dan deden we nóg eens een beter voorstel.”

“Zijn manager kwam op een bepaald moment naar hier om het contract te tekenen, maar toen kreeg Lukaku een telefoontje van zijn moeder. Er was een soort bedevaart aan de gang in Afrika en een of andere voodoo had haar gezegd dat hij moest tekenen voor Chelsea. Wat moet je dan doen?”, vroeg Moshiri zich luidop af.

“Hij was toen in Los Angeles en zou niet meer terugkeren. Zijn gedachten waren niet meer bij ons. Tja, Luis Suarez moest een paar keer bijten om een transfer af te dwingen.” Waarom Lukaku uiteindelijk bij Manchester United tekende, kon Moshiri niet verklaren...