Bannon stapt op bij conservatieve nieuwssite Breitbart News

Steve Bannon, de ex-adviseur van VS-president Donald Trump, is niet langer voorzitter van de ultraconservatieve website Breitbart News. Dat meldt de site dinsdag. Bannon kwam afgelopen week in opspraak na kritische uitlatingen in een omstreden boek over Donald Trump en zijn entourage.

Bannon kreeg in 2012 de leiding over de site na het overlijden van stichter Andrew Breitbart. Hij hielp de site uitgroeien tot een informatie- en opinieplatform dat grote populariteit geniet bij extreemrechts in de Verenigde Staten.

“Steve blijft een belangrijk deel van onze geschiedenis, en we zullen hem altijd erkentelijk blijven voor zijn bijdrage en voor wat hij ons hielp verwezenlijken”, zei CEO Larry Solov in een persbericht op de site.

De 64-jarige ideoloog ziet zo zijn plannen doorkruist. Nadat hij eerder al het Witte Huis had verlaten, half augustus, wou hij van buitenuit werken aan de consolidatie van een beweging rond Donald Trump, in het bijzonder via Breitbart, dat hem een krachtige megafoon gaf.

Maar de situatie van de man die een belangrijke bijdrage leverde aan de verkiezing van multimiljardair Donald Trump tot president werd onhoudbaar na de publicatie van het boek ‘Fire and Fury’ van Michael Wolff afgelopen week.

“Verstand verloren”

Het boek gaat over de campagne van Trump en zijn eerste maand aan de macht. Bannon, die beschouwd wordt als een belangrijke bron van de auteur, zegt in het boek dat de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr., “verraad” pleegde door een Russische advocaat te ontmoeten die compromitterende informatie bood over Hillary Clinton.

Na de publicatie van het boek reageerde Trump zeer heftig. Hij zei dat Bannon “zijn verstand heeft verloren”.