CIA zat achter stomende relatie tussen koning van Jordanië en B-actrice. Hun zoon sloeg zijn moeder later dood

Koning Hussein in 1966 en Susan Cabot. Foto: BELGAIMAGE

De CIA koppelde de koning van Jordanië in 1959 aan een Amerikaanse B-actrice om een “bevredigend bezoek” van de majesteit te garanderen. Uit die buitenechtelijke relatie kwam naar verluidt een zoontje voort, die amper dertig jaar later zijn moeder doodsloeg. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde JFK-files.

In 1959 bezocht de nieuwbakken koning Hussein van Jordanië de Verenigde Staten. De Amerikanen hoopten van de jonge heerser een belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten te maken. Daarom was Husseins bezoek dan ook zeer belangrijk en moest hij op zijn wenken bediend worden.

Eén van de zaken die de koning wenste, waren vrouwen om een spannende avond mee te beleven. Dat was voor de CIA geen probleem, blijkt uit de vorig jaar vrijgekomen documenten rond de moord op ex-president John F. Kennedy. In het betreffende document wordt enkel verwezen naar een “buitenlandse leider”, maar door de beschreven tijdlijn te vergelijken met het programma van Husseins bezoek is het duidelijk dat hem om de Jordaniër gaat.

Koning hussein ontmoet Porky Pig tijdens zijn bezoek aan de VS. Foto: BELGAIMAGE

Bevredigend bezoek

“De buitenlandse leider wilde bijzonder graag vrouwelijk gezelschap tijdens zijn verblijf in Los Angeles. Er werd verzocht om de juiste regelingen te treffen via een betrouwbare bron van de CIA, zodat een bevredigend bezoek kon worden gegarandeerd”, valt er te lezen in de memo, van wie de schrijver niet bekend is. Dat meldt USA Today.

Susan Cabot. Foto: ISOPIX

De CIA schakelde daarop een zogenaamde Hollywood mixer (iemand die de gefortuneerden der aarde aan vrouwen of mannen koppelt) in om een geschikte kandidaat te zoeken. Deze Robert Maheu, een vriend van miljardair Howard Hughes, kwam onder meer met Susan Cabot, een actrice die in B-films speelde, op de proppen.

Relatie

Hussein en Susan ontmoetten elkaar op 9 april 1959 voor het eerst op een feestje van oliemagnaat Edwin Pauley. Het klikte zo goed tussen de twee dat de koning de actrice ook op zijn volgende bestemming, New York, wilde zien. Uiteindelijk kreeg het stel een relatie die jarenlang geduurd zou hebben. De relatie was een publiek geheim, maar kon niet openbaargemaakt worden, omdat Susan Joods was.

Moord

De actrice beviel begin 1964 van haar enige kind: zoon Timothy Scott Roman. Destijds deden de geruchten al de ronde dat de vader koning Hussein was. Roman werd geboren met dwerggroei, maar kreeg steroïden om te groeien. Op 10 december 1986, toen de jongen 22 was, sloeg hij zijn moeder dood met een metalen pijp. Volgens Roman ging het om zelfverdediging.

De advocaat van de dader suggereerde dat Roman inderdaad de zoon van koning Hussein was. Volgens de raadsman kreeg Susan iedere maand 1.500 dollar uit Jordanië als een soort kindergeld. Roman zat 2,5 jaar achter de tralies in afwachting van zijn proces en werd uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar.