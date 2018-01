Belg spaart zijn bank niet meer: 1 op 5 overweegt van bankier te veranderen

Eén op de vijf Belgen overweegt dit jaar zijn huisbankier ontrouw te zijn voor minstens één product, één op de acht overweegt zelfs een totale scheiding. Vooral wie op zoek is naar een woon- of autolening, gaat overstag. Dat leert een enquête van Bankshopper.be en Het Nieuwsblad.

De Belg is getrouwd met zijn bank, en die bankrelatie gaat vaak zelfs over van ouders op kinderen. De cijfers van bankenkoepel Febelfin over het aantal ‘bankswitchers’ tonen dat we sinds 2013 alleen maar honkvaster lijken te worden.

Toch begint die relatie ook barsten te vertonen. Dat blijkt uit een enquête van onze krant en de bankvergelijkingssite Bankshopper.be. In de marge van de verkiezing ‘Bank van het Jaar’ – waarvan de winnaar morgen wordt bekendgemaakt – gingen we na hoe hecht de relatie tussen de consument en zijn huisbankier nog is. Zo gaf 15 procent van de respondenten aan dat ze het voorbije jaar voor minstens één product bij een andere bank gingen aankloppen.

“Misschien dat dat cijfer wat hoger ligt omdat aan dit soort bevragingen doorgaans mensen deelnemen die sowieso bewuster met hun centen omspringen, maar het wijst wel op een trend”, zegt onderzoeker Niels Saelens van Bankshopper. “Vooral bij het aangaan van een auto- of woonlening is de stap relatief snel gezet: 24 procent sloot een autolening bij een andere bank, 15 procent een woonlening, terwijl maar één op de tien respondenten een zicht- of spaarrekening opende bij een andere bank. De maandelijkse besparing via een goedkopere lening is nu eenmaal groter en voelen we veel sneller in ons gezinsbudget.”

Ontevreden klanten

Al draait het niet alleen om de centen: zo veranderde één op de vijf van bank uit ontevredenheid. “Klanten worden veeleisender”, zegt Saelens. “Wellicht zit de digitalisering, die een impact had op het aantal kantoren, daar voor iets tussen. Al houdt die trend, die niet te stoppen is, ook voordelen in: minder paperassen, een efficiëntere en snellere dienstverlening, 24 uur per dag contact met een bankier, ...”

Blijft de vraag waarom de meeste Belgen hun huisbankier nog altijd eeuwige trouw zweren. “De Belg denkt nog steeds, onterecht, dat er veel paperassen komen kijken bij een bank­overstap”, zegt Niels ­Saelens. “Nochtans nemen banken al heel wat formaliteiten op zich wanneer u uw nieuwe bankier vraagt een zogeheten ‘bankoverstapdienst’ op te starten. Vanaf 1 februari wordt het zelfs nóg eenvoudiger om over te stappen naar een andere bank. Vanaf dan moet de klant zijn nieuwe rekeningnummer zelfs niet meer meedelen aan zijn vaste betalers – de werkgever of pensioendienst, bijvoorbeeld – en leveranciers die hij via een ­domiciliëring betaalt, zoals de telecomoperator of energiemaatschappij.”