Politie schreeuwt om extra krachten, maar aanwerving nieuwe agenten loopt in de soep

Terwijl de politie om extra ­krachten schreeuwt, haken vele kandidaten teleurgesteld af omdat de rekrutering vierkant draait. “De procedure duurt te lang en is veel te log”, klinkt het bij zowel de politievakbond als bij de politie zelf.

“Ik heb mijn fysieke proef acht maanden geleden afgelegd. Deze maand is er maar plaats voor twaalf mensen om de persoonlijkheidsproeven af te leggen. En er staan 700 anderen op de wachtlijst”, zegt een ­teleurgestelde kandidaat. Een andere aspirant-agent schreef zich in januari vorig jaar in. “In maart legde ik mijn cognitieve vaardigheidsproef en de sportproef af. Daarna hoorde ik niets meer tot ik zelf belde. Ik kreeg te horen dat ze met een tekort aan psychologen zaten om de volgende test af te nemen. Uiteindelijk heb ik midden ­december nog eens een mailtje gekregen. Als ik zou slagen in de proeven kon ik op 1 april 2018 aan de opleiding beginnen.”

Bij de dienst Rekrutering en ­Selectie van de politie bevestigen ze het probleem. “Door de vele kandidaten en andere lopende selectieprocedures is de wachttijd opgelopen”, klinkt het.

Onderbemand

“Die wachttijd schrikt kandidaat-politiemannen die al een job hebben af. En schoolverlaters moeten vaak eerst een andere job aannemen voor ze met de opleiding kunnen starten”, zegt ­Vincent Houssin van de politievakbond VSOA. “De selecties moeten veel vlotter. Idealiter zouden alle proeven tijdens een tweedaagse worden afgenomen.” Houssin roept de overheid op om dringend te investeren in de opleiding. Dat zegt ook Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. “De bevoegde diensten zijn onderbemand en de administratie is veel te log.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) erkent dat er een probleem is. Er zijn studies besteld om de opleiding anders aan te pakken, onder andere in Antwerpen wordt geëxperimenteerd met een snellere rekrutering. Tegelijk wijst hij er wel op dat jaarlijks ­gemiddeld 1.200 politiemensen worden aangeworven. “We werven zo veel mogelijk mensen aan, aan een zo hoog mogelijk tempo. Zonder aan kwaliteit in te boeten.”