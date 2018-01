Advocaat van familie De Vleeschauwer sceptisch over nieuwe ontwikkeling: “Hopelijk leidt dit spoor eindelijk tot een doorbraak”

“Een nieuw en hoopgevend spoor. Hopelijk leidt deze piste eindelijk tot een doorbraak, want de familie is het wachten beu.” Advocaat Walter Van Steenbrugge reageert eerder sceptisch op de nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de 22 jaar oude moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer. Eén van de mensen die ooit verdacht werd van de moord en nu opnieuw op de radar van de onderzoekers komt, houdt vol dat hij niks met de zaak te maken heeft.

Gisteren bracht deze krant het nieuws over ex-para Antoin G. (66), die zijn betrokkenheid bij de moord op De Vleeschauwer in 2016 had opgebiecht bij een vriend. “Ik heb het wapen gegeven aan die ...