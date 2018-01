Ajax heeft bij KV Mechelen aangeklopt met de vraag of het Hassane Bandé in de huidige mercato al kon overnemen, in plaats van komende zomer, om hem al te laten acclimatiseren. De Amsterdammers, die straks al 8,25 miljoen euro als basisbedrag betalen voor de Burkinese spits, waren bereid om een half miljoen euro extra op tafel te leggen. KV had echter geen oren naar dat voorstel en heeft het geweigerd.