Napoli wil contract Dries Mertens openbreken om “foutje recht te zetten”, maar voor wat hoort wat

Dries Mertens is niet langer de supersub die hij ooit was. De Rode Duivel speelt als diepe spits de pannen van het dak bij Napoli en dat heeft zo zijn gevolgen. Mertens kan op buitenlandse interesse rekenen en dus willen ze in Napels zijn contract openbreken.

Mertens verlengde in mei zijn contract bij Napoli tot 2020. Onze landgenoot verdient bij de leider uit de Serie A voortaan 3,5 miljoen euro per jaar plus 1 miljoen euro bonussen. Evenveel als clublegende Marek Hamsik en enkel net iets minder dan jeugdproduct Lorenzo Insigne.

Volgens Sky Italia wil Mertens echter meer, véél meer. Hij zou rond de 6 miljoen euro per jaar willen verdienen, een salaris waarmee hij een van de best betaalde spelers in Italië zou worden. Op dit moment verdienen enkel Juventus-spelers Gonzalo Higuain, Paulo Dybala en Douglas Costa, en Milan-spelers Leonardo Bonucci en Gigio Donnarumma evenveel of meer.

Mertens zou die eis op tafel gelegd hebben omdat Napoli af wil van een “foutje”. Ze plaatsten in mei namelijk een afkoopclausule (voor buitenlandse clubs) van amper 28 miljoen euro in zijn contract. Een hapje voor geïnteresseerde Engelse clubs als Man United en Liverpool, en dus is Napoli bang dat hun prijsschutter de club verlaat. Maar voor wat hoort wat, lijkt Mertens te denken...

Dit seizoen zit de 30-jarige Rode Duivel alweer aan veertien doelpunten en twaalf assists in dertig optredens voor de Partenopei.