Minuut 95 en de U23 van Chelsea krijgen bij 1-1 een vrije trap: hallo Charly Musonda!

Charly Musonda Junior mag Chelsea dan wel verlaten op huurbasis, maar dinsdagavond speelde hij nog een wedstrijd met de beloftenploeg van de Blues. In de achtste finales van de Checkatrade Trophy nam Chelsea het op tegen Portsmouth. Musonda startte in de basis en opende op het uur de score. Portsmouth maakte in de extra tijd gelijk via Brett Pitman, maar in de 95e minuut kreeg Chelsea nog een vrije trap. Musonda zette zich achter de bal en krulde heerlijke de 1-2 binnen. Op naar de kwartfinales voor de U23 van de Blues.