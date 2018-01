Manager Herman Van Holsbeeck legt vraagprijs vast voor Anderlecht-pronkstuk Leander Dendoncker

Het beweegt rond Leander Dendoncker (22). Anderlecht beloofde pas volgende zomer mee te werken aan een transfer, maar dan is er met Marc Coucke een nieuwe baas. Geldt die belofte dan nog? Daarom hoopt de middenvelder nu al op West Ham. Al legde RSCA zijn vraagprijs voor januari wel vast op 25 à 30 miljoen.

Herman Van Holsbeeck zei het gisteren zelf. “Er is interesse voor enkele van onze sterkhouders, maar het is niet de bedoeling om onze ploeg te verzwakken.” Een concreet bod van West Ham op Leander Dendoncker is er nog niet, maar The Hammers trekken wel aan zijn mouw. Alleen heeft Anderlecht hem nodig.

“Dendoncker was in de vorige transferperiode al druk gesolliciteerd”, vervolgde Van Holsbeeck. “Maar nu Kara geblesseerd is, doet Leander het uitstekend als centrale verdediger en we gaan ons pronkstuk niet zomaar laten gaan. Tenzij voor een waanzinnig bod misschien. Dat zijn zaken die besproken worden. Een transfer voor 25 à 30 miljoen kan, maar dan moeten we ook meteen een vervanger klaarstaan hebben.”

Paars-wit wordt daarvoor wel aan enkele pistes gelinkt – gisteren nog Chancel Mbemba van Newcastle of Ognjen Vranjes van AEK Athene – maar zeker Mbemba is volgens de RSCA-manager niet realistisch. “Het liefst zie ik nu nog zes maanden lang een uitstekende Dendoncker en dan werken we in de zomer naar een transfer toe.”

Proto en Berrier

Alleen is de vraag of Van Holsbeeck er dan nog zit. Voorzitter Roger Vanden Stock zal alleszins vervangen zijn door Marc Coucke en dat is niet de gemakkelijkste, vraag maar aan Silvio Proto en Franck Berrier. Daarom kiest de clan-Dendoncker wellicht liever het zekere voor het onzekere en willen ze al in januari een transfer.

“Het is een speciale situatie, maar ze is eenmalig en we moeten allemaal professioneel blijven”, besloot Van Holsbeeck. “Je moet je uiterste best blijven doen voor de club die je betaalt en dan is er geen probleem.”