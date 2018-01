Foket over de transfergeruchten en vijf andere hete hangijzers: “Wie zegt dat ik bij Anderlecht zou spelen?”

Na zijn hartoperatie – zelf spreekt hij steevast over zijn “blessure” – dacht iedereen dat Thomas Foket (23) pas rond dit tijdstip terug zou zijn. Maar aangezien hij op 22 september al groen licht kreeg, zijn de twee basisplaatsen en zes invalbeurten die hij sindsdien had bij AA Gent vreemd genoeg misschien zelfs onder de verwachtingen. Dat met het wenkende WK en de interesse van Anderlecht op de achtergrond. Genoeg gespreksstof dus rond zes hete hangijzers.

Interesse van Anderlecht

“Ik lees al die zaken ook maar. Ik ben in Gent en ik zou het liefst van al in Gent spelen. De interesse van Anderlecht is vanzelfsprekend. Ik heb lang samengewerkt met de coach ...