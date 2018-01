Een zware aardbeving heeft de Caraïben ten noorden van Honduras getroffen.

Volgens het geofysisch onderzoekscentrum van Potsdam had de beving dinsdagavond een magnitude van 7,3 op de schaal van Richter. De USGS, de geofysische dienst van de VS, had het over een magnitude van 7,8.

Een tsunami-alarm werd afgekondigd. Het epicentrum lag op een diepte van 10 kilometer.

Meer details zijn voorlopig niet bekend.