De schandalen waar Oprah liever niet aan herinnerd wordt als ze president wil worden

Oprah Winfrey en Harvey Weinstein in 2009 bij de voorstelling van Time Magazines People of the Year. Foto: ISOPIX

Nu duidelijk is geworden dat niet alleen veel mensen Oprah Winfrey graag als president zouden zien, maar dat ze ook echt overweegt om zich kandidaat te stellen, duiken her en der foto’s en schandaaltjes op die haar in de weg zouden kunnen staan.

Knuffelend met Harvey Weinstein, de man die wegens seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting van ruim tachtig vrouwen de aanleiding was voor de hele Me Too- en Time’s Up-beweging waar Oprah Winfrey een voorvechter van is. Het is een beeld dat niet alleen wat vreemd aandoet voor wie de speech van Oprah op de Golden Globes hoorde – ze prees daarin alle vrouwen die naar voren kwamen met hun verhalen over seksueel misbruik – maar het zou de ster mogelijk ook parten kunnen spelen als ze zich echt kandidaat zou stellen als Amerikaans president.

Net zulke beelden worden nu al gretig verspreid door sceptici, onder wie Charlie Spiering van Breitbart:

Oprah 2020 pic.twitter.com/6drZDIUzpm — Charlie Spiering (@charliespiering) 8 januari 2018

Harvey Weinstein en Oprah Winfrey zouden decennialang nauw samengewerkt hebben en vrienden geweest zijn. Tegenstanders suggereren dat Winfrey zelfs weet had van het misbruik.

De Britse actrice Kadian Noble zei in nobember dat Weinstein zijn relatie met Oprah in 2014 gebruikte om haar vertrouwen te winnen en daarna seks met haar te hebben. Toen alle beschuldigingen naar boven kwamen, vertelde Weinstein zijn vrienden en collega’s dat Winfrey hem opbelde om haar steun te uiten, wat zij ontkent.

Er wordt nu onder meer op gewezen dat Winfrey de man niet bij naam noemde in haar alom geprezen Golden Globes-speech. Eerder had ze benadrukt dat het probleem veel breder was dan Weinstein alleen. Een petitie, die intussen ruim 10.000 handtekeningen verzamelde, vraagt nu dat Winfrey Harvey Weinstein publiekelijk veroordeelt.

Oprahs band met Harvey Weinstein is niet het enige wat stokken in de wielen zou kunnen steken van haar campagne in een land waar maar al te graag in het verleden van kandidaten wordt gegraven. De Amerikaanse krant Washington Post verzamelde alvast allerlei kleine en grotere schandalen die mogelijk tegen de ster gebruikt zouden kunnen worden.

Ze ontsloeg een onschuldige directrice

In 2007 opende de tv-ster de Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, een school van 40 miljoen dollar gericht op arme Zuid-Afrikaanse meisjes. Na amper enkele maanden werd een opvoedster gearresteerd op verdenking van het seksueel misbruiken van minstens zes meisjes in het eerste en tweede middelbaar. Oprah beschuldigde medewerkers van de school ervan dat zij het potje toegedekt hielden en ontsloeg de directrice.

Maar die klaagde haar aan voor laster en eerroof, en enkele maanden later werd de opvoedster vrijgesproken. Volgens de rechter waren de beschuldigingen van de meisjes niet geloofwaardig en spraken ze zichzelf tegen. Winfrey bleef echter achter de verhalen van de meisjes staan.

Ze raadde kwakzalvers aan

Dr. Oz, of Mehmet Oz, die vaak in haar show aantrad om gezondheidsadvies te geven, is een controversieel figuur. Zo promoot hij behandelingen zonder wetenschappelijke basis, inclusief met magische bonen. Twee jaar geleden ontsloeg Winfrey hem.

Maar ze wordt ook beschuldigd van het promoten van anti-vaccinatiecampagnes, en ze zweert bij een zelfhulpsysteem genaamd “The Secret”, dat beweert dat goede gedachten allerlei emotionele, financiële en fysieke problemen kunnen oplossen. Een kankerpatiënte vertelde Winfrey dat het haar inspireerde om haar dokters te negeren en zich niet te laten behandelen. Ze stierf drie jaar later.

Ze deed vleesprijzen kelderen

In 1996, toen de piek van de gekkekoeienziekte voorbij was maar er nog veel angst over bestond, nodigde Winfrey een vegetariër en activist uit in haar Oprah Winfrey Show. “Je zei dat deze ziekte aids als een verkoudheid kan doen lijken”, zei Winfrey. “Absoluut”, antwoordde de activist. “Het heeft me gestopt om ook nog maar één hamburger te eten!” reageerde Winfrey. De volgende dag crashten de prijzen van rundvlees naar hun laagste punt in tien jaar.

Een groep landbouwers klaagde haar aan voor – alweer – laster en eerroof, wat resulteerde in een grote rechtszaak in 1998. De rechter oordeelde uiteindelijk dat Winfrey de vleesindustrie niet probeerde te saboteren, maar de zaak bleef nog jaren nazinderen.

Frey in The Oprah Winfrey Show. Foto: ISOPIX

Ze raadde een boek vol verzinsels aan

In 2005 was James Frey te gast in haar show om uitgebreid te vertellen over zijn memoires, waarin hij beschreef hoe hij een alcohol- en drugsverslaving overwon. Winfrey raadde het boek ‘A Million Little Pieces’ aan voor haar boekclub en in de daaropvolgende maanden werden meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Tot journalisten zijn verhalen in vraag stelden en Frey moest toegeven dat hij veel ervan verzonnen of sterk overdreven had.

Maar Winfrey bleef achter de schrijver staan, waarna ook zij onder vuur kwam te liggen. Enkele dagen later nodigde ze Frey opnieuw uit in haar show, waar ze plots heel hard voor hem was. “Je hebt ons allemaal bedrogen.” Een jaar later ontkende ze dat ze de schrijver had neergesabeld nadat ze hem eerst geprezen had. In 2011 nodigde ze Frey opnieuw uit, en verontschuldigde ze zich bij hem voor haar “gebrek aan medeleven”.

Ze zei dat racisten moeten sterven

In 2013 gaf Winfrey een opmerkelijk interview – dat intussen offline gehaald is – aan de BBC om haar film ‘The Butler’ (waarvan Weinstein coproducer was) te promoten. Daarin had ze het ook over racisme: “Er zijn nog steeds generaties van mensen, oudere mensen, die geboren, opgevoed en gemarineerd zijn in vooroordelen en racisme. En zij moeten gewoon sterven”, zou ze gezegd hebben.