KV Mechelen-voorzitter Timmermans over de toekomst van Malinwa: “Ja, we vrezen voor degradatie. Maar we zijn nog springlevend”

Croizet, Tomecak, Ganvoula, Rherras, Drazic en Filipovic out. Boni, Ouattara, Tainmont, Camus, Verdier, Beqiraj en Mera in. Het verloop in de kern van KV Mechelen is groot – de penibele situatie heeft er alles mee te maken. Voorzitter Johan Timmermans, gisteren aangekomen op stage in Lepe, helpt ons door de bomen het bos te blijven zien.

Transfers meegebracht uit België, voorzitter?

“Dat niet. Maar de komst van Mera is afgerond, hij heeft voor 2,5 jaar plus optie getekend. Hij is nu met Rik Vande Velde onderweg, arriveert rond 1 uur ‘s ...