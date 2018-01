Politie lost 23 jaar later brutale verkrachtingszaak op waarvan krant maar bleef schrijven dat die verzonnen was

Volgens een gerenommeerd journalist was het een hoax, maar de New Yorkse politie heeft nu toch de dader gevonden van een brutale verkrachting waarvan journalist Mike McAlary schreef dat die verzonnen was.

De feiten dateren al uit april 1994. Een toen 27-jarige vrouw was na het joggen met boodschappen via Prospect Park in Brooklyn onderweg naar huis toen ze werd verkracht. Dat gebeurde overdag. De aanvaller greep de vrouw langs achter bij de keel, sleurde haar de struiken in en verkrachtte haar daar.

Prospect Park in Brooklyn Foto: ss

De vrouw stapte daarna naar de politie en gaf hen een gedetailleerde beschrijving van de man die haar misbruikt had. De New Yorkse politie twijfelde echter aan haar verhaal en liet die scepsis ook blijken tegenover de media, waarna de toenmalige columnist van New York Daily er een stuk over schreef. Daarin schreef hij dat hij van de politie gehoord had dat de vrouw de verkrachting verzonnen had omdat ze, als een activiste, dacht dat een speech die ze later zou geven op een protestbijeenkomst over geweld tegen lesbiennes meer aandacht zou krijgen.

Mike McAlary, de journalist die het stuk schreef, was een bekende naam in de New Yorkse media. Zo had hij in de jaren ‘80 corruptie bij een aantal politieagenten in Brooklyn blootgelegd. Maar het artikel over de volgens hem verzonnen verkrachting schaadde zijn reputatie. Ook dat hij nadien artikels bleef schrijven waarin hij twijfels uitte over het verhaal en de integriteit van de vrouw, en zelfs opriep om haar te arresteren, hebben de reputatie van McAlary geen goed gedaan.

Want niet veel later bleek dat de vrouw wel degelijk verkracht was. McAlary, die in 1998 stierf aan kanker, had zich gebaseerd op een onbetrouwbare bron. De politie liet namelijk de twijfel snel varen toen er sperma op het lichaam en de kledij van het slachtoffer gevonden was. Al was de technologie toen nog niet zo ver gevorderd dat het DNA van het slachtoffer gescheiden kon worden van het DNA van de dader om op zoek te gaan naar een mogelijk match.

Beruchte serieverkrachter

Een robotfoto van Jams Edward Webb Foto: NYPD

Dat kan intussen wel. En nu, 23 jaar later, heeft de politie de verkrachtingszaak ook echt opgelost. Robert Boyce, hoofdcommissaris bij de New Yorkse politie, communiceerde dinsdag dat de bewijzen uit de jaren 90 opnieuw getest waren geweest, gebruik makend van moderne technologie, en dat het onderzoeksteam daarin een match heeft gevonden. Het DNA dat destijds kon verzameld worden dankzij het sperma op het lichaam van de vrouw, blijkt dat van James Edward Webb te zijn, een beruchte serieverkrachter. De man zit momenteel in de cel. Daar zit hij een straf uit van 25 jaar voor zeker 10 verkrachtingen: zes in de jaren ‘70 en vier in de jaren ‘90 toen hij onder voorwaarden vrij was.

Aangeklaagd

Het slachtoffer van de verkrachting werd ook al op de hoogte gebracht van het feit dat de verkrachtingszaak na meer dan 2 decennia werd opgelost. “Je kan je voorstellen hoe emotioneel ze was”, zegt Boyce. Ook de advocaat van de vrouw heeft gereageerd. “Ze voelt nu een combinatie van pijn, van verwarring, maar ook van opluchting”. Die advocaat, Martin Garbus, stond de vrouw in de jaren ‘90 bij toen ze de New York Daily had aangeklaagd voor smaad, voor het verspreiden van de artikels waarin stond dat ze de verkrachting verzonnen had. Maar de rechter toen legde een ongewoon zware bewijslast op het slachtoffer, omdat ze, omwille van het feit dat ze activiste was, een publieke figuur was. Bovendien vond de rechter dat McAlary niks fout had gedaan omdat hij gewoon uitbracht wat politiebronnen hem op dat moment vertelden. Uiteindelijk werd de zaak verworpen.

Een van de politiebronnen van McAlary destijds was agent John Miller. Volgens een bron binnen de politie heeft Miller nooit aan McAlary gezegd dat hij twijfelde aan de bewering van de vrouw.

Excuses?

De vrouw hoopt nu toch nog officiële excuses te krijgen van de krant en van de politie voor hoe ze behandeld is geweest. “De krantenartikels toen waren zo meedogenloos, dag na dag. Ze waren bijna net zo traumatiserend als de verkrachting zelf”, zegt Garbus nog. “Deze vrouw heeft 23 jaar lang moeten leven met de valse beschuldiging dat ze een leugenaar was. Die berichten maakten het allemaal nog erger.”