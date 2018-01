Nul goals in 2017 voor Sevilla en Atlético, hattrick met wereldgoal in eerste wedstrijd voor nieuwe club in 2018

Nee, 2017 was niet meteen het voetbaljaar van Luciano Vietto. De Argentijnse spits verloor in het begin van het jaar zijn basisplek bij FC Sevilla en kon na een veelbelovende start geen enkel doelpunt meer maken voor de club. Afgelopen zomer trok hij terug naar Atlético Madrid (dat hem verhuurde) maar ook daar kon Vietto de netten niet doen trillen door een mix van blessures en te weinig speeltijd. Deze maand ging het dan op huurbasis naar Valencia en daar speelde hij dinsdag zijn eerste match, in de beker tegen Las Palmas. Scoort die Vietto toch plots een hattrick zeker? Inclusief een wereldgoal!