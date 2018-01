Meer dan anderhalf uur aanschuiven op E40 door ongeval

Zware hinder voor het verkeer op de E40 richting Brussel woensdagochtend. Door een ongeval met enkele personenwagens ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem was het er meer dan anderhalf uur aanschuiven.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 8.30 uur op de E40 richting Brussel. Ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem waren lange tijd twee rijstroken versperd.

Daardoor werd de ochtendspits zwaar in de war gestuurd. Omstreeks 9.30 uur kon de weg vrijgemaakt worden. Toch was het er nog meer dan anderhalf uur aanschuiven.

Het verkeer op lange afstand dat van Brugge naar Antwerpen moet, wordt aangeraden om via de A11 en de E34 te rijden.

#E40 ongeval in St-Denijs-Westrem richting Brussel is afgehandeld, rijbaan vrij. Hou rekening met nog +1u vertraging. Van Brugge naar Antwerpen rij je vlotter via #E34.