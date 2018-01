Bundesliga-club Wolfsburg vindt offensieve versterking in Zwitserland

Wolfsburg-Belgen Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata hebben woensdag een nieuwe aanwinst mogen verwelkomen. De Zwitser Renato Steffen, een 26-jarige aanvallende middenvelder, komt over van FC Bazel en tekende een contract tot medio 2021.

Steffen was deze zomer al een target voor de Wolven, maar pas nu kon tot een akkoord gekomen worden met Bazel. Wolfsburg zou volgens Duitstalige media een kleine twee miljoen euro betalen voor de vijfvoudig Zwitsers international. Steffen kwam sinds januari 2016 tot 86 officiële optredens (en 17 goals) voor Bazel en pakte in die periode twee titels en één beker. Wolfsburg was op zoek naar offensieve versterking na het vertrek van spits Mario Gomez naar Stuttgart.

De groenhemden beëindigden de heenronde in de Bundesliga op een matige twaalfde plaats, met 19 punten na 17 speeldagen. Werder Bremen, dat als zestiende op de barrageplaats staat, telt slechts vier punten minder. Komende zondag beginnen Casteels, Origi, Dimata en co aan hun terugronde op het veld van Borussia Dortmund.