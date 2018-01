Catalaanse separatisten sluiten akkoord over nieuwe regering

De separatisten in Catalonië zijn het eens geworden over de vorming van een regeringscoalitie. Dat melden El Pais en Europa Press woensdag, op basis van bronnen dichtbij de onderhandelingen.

Aan het hoofd van die regering moet de in oktober afgezette Carles Puigdemont komen, maar hij is zoals bekend nog altijd in ballingschap in België. Het akkoord werd dinsdagavond gesloten in Brussel, door Puigdemont en ERC-voorzitter Marta Rovira.

De door Puigdemont geleide coalitie JuntsxCat en de linksnationalistische ERC haalden bij de verkiezingen van 21 december geen meerderheid, waardoor ze aangewezen zijn op de kleine, linksradicale CUP. Die moet nog instemmen met een regering onder leiding van Puigdemont. Een andere mogelijkheid is dat de CUP-parlementsleden zich onthouden bij de stemming.

Meteen nadat Puigdemont door de Spaanse premier Mariano Rajoy afgezet werd, vluchtte hij naar België om te vermijden dat hij door de Spaanse autoriteiten opgepakt zou worden. Bij een terugkeer naar Spanje riskeert hij een veroordeling en een lange celstraf.