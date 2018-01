Punch Powertrain zet gezonde levensstijl medewerkers op de rails

Het zal niemand verbazen dat de medewerkers van het Truiense bedrijf Punch Powertrain fluitend naar het werk gaan. Bij de ontwikkelaar en producent van automatische transmissies is een omvangrijk programma opgestart dat de collega's op sleeptouw neemt voor een gezonde levensstijl. De mensen ervaren zelf dat hun prestaties op het werk verbeteren nu ze gebruik kunnen maken van een fitnesszaal, rookstopbegeleiding, een persoonlijke gezondheidscoach of een start2run-cursus.

Mentale en fysieke gezondheid zijn belangrijk voor de CEO van Punch Powertrain, Cor van Otterloo. Zelf staat hij elke ochtend al om 6.15 uur op de loopband. "Ik voel me goed bij mijn ochtendlijke loopsessies. Geoefende lopers doen misschien smalend over mijn tempo, maar ik ben perfect gelukkig als ik een gemiddelde van zes kilometer per uur haal. Ik verschijn veel fitter op kantoor en dat merken mijn collega’s ook.”

Omdat het een invloed heeft op de prestaties voor het bedrijf, moedigt van Otterloo zijn medewerkers aan om hun fysieke paraatheid te optimaliseren. Met de opstart van een omvangrijk programma faciliteert Punch Powertrain de collega's die een gezonde levensstijl tot hun goede voornemen van 2018 hebben gemaakt. Het bedrijf ging hiervoor in zee met Ready2Improve, een organisatie die ook uit Sint-Truiden komt, en veel ervaring heeft met het opzetten van allerlei initiatieven om werknemers fit en gezond te maken.

Personal coach

Een eerste project is de 'inhouse' fitnesszaal. Met nu al 258 inschrijvingen, maakt ongeveer 1 op 5 werknemers van Punch Powertrain hiervan gebruik. "We zorgen dat er regelmatig een professionele coach aanwezig is, zodat de sporters op ieder moment advies krijgen om hun doelstellingen op een efficiënte en verantwoorde manier te bereiken", zegt Wouter Goris van Ready2Improve. "Zo hebben ze als het ware een personal coach aan hun zijde."

>

>

>