Blinde gevangenisdirecteur Wortel krijgt vier jaar cel voor aanranding gedetineerden

Hoogstraten - De voormalige directeur van de gevangenis in Wortel is schuldig bevonden aan aanrandingen met geweld van gedetineerden. Hij krijgt daarvoor een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee jaar met uitstel.

De storm rond de blinde gevangenisdirecteur Jef Buts (67) barstte in augustus 2013 los. Een gedetineerde beweerde dat de directeur van de gevangenis van Wortel tijdens een gesprek in zijn bureau ongepaste seksuele handelingen zou gepleegd hebben. Daarna volgde een tweede klacht van vrouwen van gedetineerden. In ruil voor seks zouden hun gedetineerde mannen in de gevangenis een gunstregime genieten. Geluidsfragmenten moesten dat staven.

Complot

Zelf ontkende de man met klem ook maar een vinger te hebben uitgestoken naar een gevangene. “Ik ontmoet ze alleen bij de gesprekken over tuchtstraffen. En dat gebeurt in een volledig glazen ruimte. Denkt u dat ik daar gevangenen ga zitten betasten? Dit is pure laster en totale nonsens”, reageerde hij in 2013 nog. Zijn advocaat Jef Vermassen noemde de aantijgingen tijdens het proces één groot complot van gedetineerden en cipiers.

Het parket eiste initieel acht jaar voor Buts, de rechtbank was uiteindelijk iets milder. De ex-gevangenisdirecteur krijgt een celstraf van vier jaar, waarvan twee jaar met uitstel. Hij wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De zestiger is intussen met pensioen.