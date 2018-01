Medische staf van Rode Duivels gelooft in Kompany: “Goede kans dat hij naar het WK gaat”

Vincent Kompany blijft een mysterie. Nadat hij tegen Newcastle al na tien minuten werd gewisseld met een nieuwe blessure, haastte Pep Guardiola zich om te melden dat het om niets ernstigs zou gaan maar sindsdien kwam de verdediger wel niet meer in actie bij Manchester City. Toch rekenen ze bij de medische staf van de Rode Duivels nog op Kompany voor het WK van deze zomer: “Er is een grote kans dat hij naar het WK gaat, de vraag is echter hoe hij de opeenvolging van wedstrijden en de korte hersteltijden zal kunnen verteren.”

Kompany werd gisteren (uit voorzorg?) opnieuw aan de kant gelaten in de League Cup, waar Kevin De Bruyne als kapitein van Manchester City een blamage vermeed tegen tweedeklasser Bristol City.

De hamvraag voor ons Belgen blijft natuurlijk of de Rode Duivels deze zomer zullen kunnen rekenen op Vincent Kompany op het WK in Rusland. Bij de medische staf blijven ze vertrouwen hebben in de kapitein.

“Ik zal niet ingaan op de details van zijn medisch dossier, maar Vincent heeft nog steeds vertrouwen in zijn kansen om deel te nemen aan het WK in Rusland”, zegt kinesist Lieven Maesschalck in La Dernière Heure. “Ikzelf heb er ook vertrouwen in. Met de wil die hij heeft, mag hij ook die hoop hebben.”

Ook Kris Van Crombrugge, de arts van de Rode Duivels, gelooft dat Kompany het WK zal halen maar stelt zich wel vragen over de snelle opeenvolging van wedstrijden. “Zijn laatste blessure is niet zo erg”, weet Van Crombrugge. “De vraag is eerder hoe hij de opeenvolging van wedstrijden en de korte hersteltijden zal kunnen verteren. Een wedstrijd om de drie dagen is op dit moment teveel voor hem. Dus wordt de hoeveelheid wedstrijden voor de rest van het seizoen erg belangrijk. Maar hij is zeker in staat om één wedstrijd per week te spelen. Mentaal is hij ijzersterk en hij heeft een onberispelijke levensstijl, met al die troeven heeft hij volgens mij een goede kans om te spelen op het WK. “

Roberto Martinez wacht bang af. Zoals heel België.