Mogi Bayat spreekt: makelaar weet wat voor transfers Anderlecht gaat doen en laat zich uit over relatie met Coucke

Het is tot nu toe een heel drukke winter geweest voor Mogi Bayat. De voetbalmakelaar realiseerde al een pak transfers terwijl anderen jaloers toekijken. In een gesprek met de RTBF gaf Bayat een korte inkijk in zijn job en sprak hij over Anderlecht.

Zijn kantoor in Waals-Brabant is bijna even groot als zijn huis. Hij heeft zijn eigen secretaris en op zijn minst drie telefoons. Mogi Bayat is op dit moment dag en nacht bezig met transfers. Hij schrikt er niet voor terug om op één dag drie à vier verschillende dossiers af te handelen. Al is dat volgens Bayat eigen aan zijn beroep en de wintermercato.

“Er is echt geen tijd tijdens de transfermarkt in januari”, zegt Bayat aan de RTBF. “Clubs willen meteen resultaat zien. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld een transfer als die van Stefan Mitrovic naar Saint-Etienne niet doorging. De Franse club heeft geen tijd om te wachten tot de speler volledig fit is. In deze sector vindt hij die vijftig oesters opent misschien vier parels. Zij die lui zijn waarschijnlijk nog minder. Zij die werken, boeken resultaten.”

Anderlecht en Coucke

Bayat heeft een goede band met Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, die bezig is aan mogelijk zijn laatste transferperiode bij paars-wit. “Herman is een goede vriend en een echte professional”, aldus Bayat. “Ik weet dat hij zich voor 1.000 procent geeft in zijn job. Deze transferperiode is speciaal want er is een nieuwe eigenaar die op 1 maart begint. Het huidige management van Anderlecht zal nu dus geen beslissingen nemen die Marc Coucke niet kan smaken. Iedereen zegt dat Anderlecht zal gaan voor huurspelers met opties om te kopen.”

Foto: Photo News

Het ziet ernaar uit dat Bayat zich deze winter nog extra wil bewijzen. Met de overname van Anderlecht door Coucke lijkt hij in maart zijn bevoorrechte positie bij paars-wit te gaan verliezen. Dat zou onder andere te maken hebben met de transfer van Silvio Proto van KV Oostende naar Olympiakos, maar van een probleem met Coucke wil Bayat niet weten.

“Ik heb geen enkel probleem met geen enkele clubmanager in België en dus ook niet met de club KV Oostende”, zegt de voetbalmakelaar ferm. “Noch door de transfer van Proto naar Olympiakos, noch door die van Yassine El Ghanassy naar Nantes. Oostende had me een prijs gevraagd voor Proto en die hebben ze gekregen. Ik heb Oostende niet bedreigd met een pistool om die transfer te laten doorgaan.”

“Ik heb intussen de Belgische nationaliteit en ik heb dus geleerd hoe ik het compromis moet gebruiken in dit land. Eigenlijk ben ik zelfs de perfecte ambassadeur van het Belgische compromis”, besloot Bayat het gesprek met een humoristische noot.