OH Leuven haalt nationale doelman van... Thailand

OH Leuven heeft woensdag zijn eerste wintertransfer aangekondigd. De Leuvenaars nemen de 27-jarige doelman Kawim Thamsatchanan over van de Thaise topclub SCG Muangthong United. Thamsatchanan is de nationale doelman van Thailand en kapitein van het Thais elftal.

De Thaise bestuursconnectie van OHL zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben in de transfer. Bestuurder Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha is dan ook opgetogen met de komst van zijn landgenoot. “Kawin Thamsatchanan sprong al een tijdje in het oog met zeer overtuigende prestaties. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten en ervaring het team iets extra zal bijbrengen. We bedanken de mensen van SCG Muangthong United Football Club om Kawin niets in de weg te leggen. Deze deal is heel belangrijk, niet alleen voor Kawin, maar ook voor het Thaise voetbal.”

Thamsatchanan behaalde al 62 caps voor zijn land, waarvan tien als kapitein. Met zijn vorige club won hij vier nationale titels en twee bekers.