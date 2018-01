Eupen rondt derde wintertransfer af met Ivoriaanse spits Mamadou Koné

Na de transfers van Florian Raspentino (transfervrij) en Yuta Toyokawa (Leeds) heeft Eupen woensdag een derde wintertransfer afgerond. De Ivoriaanse spits Mamadou Koné wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Spaanse eersteklasser Leganés, met een aankoopoptie.

De 26-jarige Koné maakte in 2010 de oversteek van Ivoorkust naar Spanje. Daar was hij sindsdien actief bij Racing Santander en Oviedo. Het voorbije anderhalf seizoen kwam hij uit voor Leganés, maar na slechts zeven optredens in de hoofdmacht van het team uit de buitenwijken van Madrid (en geen goals), mocht hij beschikken.

Bij Eupen komt hij terecht bij de rode lantaarn van de Jupiler Pro League. De Oostkantonners tellen na 21 speeldagen zestien punten, twee minder dan de voorlaatste, KV Mechelen.