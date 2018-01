Daar is monnik Giel weer: “Ik douche nu helemaal anders”

Sint-Laureins - Op zijn vijftien vertrok hij na veel controverse naar India om monnik te worden, nu is de Vlaamse Giel Foubert opnieuw in het land. “Ik geef hier vooral voorrang aan mijn familie en vrienden”, vertelt de inmiddels 19-jarige jongeman maandag in ‘De Madammen’ op Radio 2. Veel is hij niet veranderd, vindt de jongen uit Sint-Laureins. “Ik douche wel anders nu.”

De jongeman schippert tussen twee werelden: zijn Vlaamse thuis en zijn boeddhistisch klooster in het Jonangklooster vlakbij de grens met Tibet. De radicale omzwaai van zijn levenswijze heeft hem weinig veranderd, zo vindt zijn mama.

“Als mama zaagt, dan denk ik na”

“Zijn gezicht en kapsel is nog helemaal hetzelfde, maar hij is zo groot geworden. Vroeger was hij altijd bij de kleinsten, nu is hij enorm gegroeid”, vertelt Sabine tijdens de uitzending. Maar qua ingesteldheid heeft hij wel heel wat mentale veranderingen doorgemaakt. Hij is nog rustiger en nog relaxter. Ik moet af en toe echt geduld hebben om ergens op tijd te geraken, want dat doet hij niet meer zo vaak”, lacht ze.

Haar zoon is het met haar eens. “Ik sta veel meer stil bij de positieve dingen. Ik probeer alles te doorgronden. Als mama bijvoorbeeld zaagt, dan denk ik nu gewoon: waarom zaagt mijn mama? Enkel en alleen met de motivatie om me goed te laten studeren, bijvoorbeeld. Van die gedachte word ik veel rustiger”, vertelt Giel, die voornamelijk filosofie bestudeert in het klooster.

Opnieuw naar Tibetaanse klooster

Monnik is hij ondertussen al, maar zijn opleiding is nog niet voltooid. Daarom trekt Giel na zijn korte verblijf in België opnieuw naar de Tibetanen en Indiërs. Dat gaat nu veel vlotter dan in 2013, want toen leidde de reportage van Telefacts over zijn vertrek tot veel ophef en juridische procedures. Nu Giel meerderjarig is, heeft hij niets meer te vrezen voor zijn terugkeer. Mama Sabine zal hem missen: “Maar de afstand is niet van belang. Je voelt die band, die energie tussen ons twee.”

Aangezien Giel als een “tulku” is herkend, zal hij nog een lange tijd in het klooster blijven. Een tulku is een reïncarnatie van iemand die in een vorig leven een zeker niveau van spiritueel ontwaken heeft ontwikkeld en dat potentieel verder in zich draagt. Tulku’s krijgen vaak een prominente rol als onderwijzer in het klooster. “Mijn doel blijft voorlopig hetzelfde als dat van iedereen: geluk zoeken”, besluit de jongeman.