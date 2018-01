Celstraf voor vijftiger die ex wilde vermoorden: “Centimeter heeft beslist over leven of dood”

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een effectieve gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd aan een 51-jarige man uit Turnhout. Roberto M. is schuldig bevonden aan moordpoging op zijn ex-partner.

De feiten speelden zich op 28 november 2016 af in de woning van het slachtoffer in Retie. De man trok onaangekondigd naar de woning van zijn ex-partner Cherryl Newland, een moeder van vijf kinderen. Hij ging naar de slaapkamer waar het slachtoffer zich aan het omkleden was. De beklaagde had drie messen, flessen ammoniak, zoutzuur en petroleum bij zich en deed de slaapkamerdeur op slot.

“Om zelfmoord te plegen, want ik achterhaalde dat ze met haar nieuwe vriend zou verhuizen naar Frans-Guyana”, beweerde M. in de rechtbank enkele weken geleden. “Ik zou onze twee zoontjes niet meer zien. Ik ging naar Retie om het uit te praten. Toen ze me het nieuws van haar verhuizing bevestigde, heb ik een mes uit mijn werktas genomen en heb in mijn polsen gesneden, om zelfmoord te plegen. Die brandbare producten had ik bij omdat ik mezelf ermee in brand wilde steken, in haar bijzijn.”

Doorboorde luchtpijp

Van wat M. beweert zijn geen sporen te vinden. De entree van Roberto M. in de slaapkamer van zijn slachtoffer eindigden wel een bloedbad voor het slachtoffer, met een messteek in de borst die haar luchtpijp doorboorde, een hele diepe insnijding in haar hals en een derde messteek los door haar linkerwang. Ze bloedde ei zo na dood.”

“Was mijn oudste zoon niet thuis geweest, dan had hij zijn werk afgemaakt”, verklaarde slachtoffer Cheryl Newland destijds na de steekpartij. “Een centimeter heeft beslist over leven en dood. Een steek miste op een haar na een slagader.”

Volgens Roberto M. was die steekpartij “ongewild”: “Het gebeurde in een schermutseling. Ik weet dat mijn verhaal ongeloofwaardig klinkt, maar het is wat het is”.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be