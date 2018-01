Man vraagt vriendin ten huwelijk tijdens spelletje ‘Time’s up’

Het was tijd om een stapje verder te gaan in zijn relatie met Sierra, dacht een Amerikaanse jongeman. Hij wilde haar ten huwelijk vragen en deed dat op een erg creatieve manier. Geen grote show of bling bling, wel een leuk gezelschapsspelletje ‘Time’s up’.

Bij ‘Time’s up’ is het de bedoeling dat één iemand een woord, persoon of ding ziet staan en het probeert uit te leggen aan de andere. De teamgenoot moet dan raden over wat de eerste persoon het juist heeft. Sienna speelde het spelletje met haar vriend, maar wist niet dat haar vriend eigenlijk de antwoorden al wist. Het waren namelijk allemaal films die ze samen hadden gezien op een date.

Maar het laatste kernwoord was geen film. Er stond ‘Sierra’ te lezen. “Euh, dat ben ik”, zei ze verward. En daarna zag ze op het scherm “Wil je met mij trouwen?” staan. Sierra kon haar ogen niet geloven en zei volmondig ja. “Mijn toekomstige vrouw leek verbaasd, dus mijn opzet is alvast geslaagd”, klonk het achteraf nog bij de man.