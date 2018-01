Volvo Car Gent bouwde vorig jaar 239.156 wagens

De Gentse fabriek van de Zweedse autobouwer Volvo heeft vorig jaar 239.156 wagens gebouwd, tegenover 248.705 in 2016. Dat heeft fabrieksdirecteur Eric Van Landeghem woensdag bekendgemaakt tijdens de persdag van het autosalon van Brussel. De Gentse fabriek haalt voor het achtste opeenvolgende jaar volumes van meer dan 200.000 auto’s.

“Dit is een mooi resultaat, rekening houdend met het stopzetten van de productie van de XC60 in september”, aldus Van Landeghem. “In november gingen we van start met een nieuw topmodel, de XC40, maar dat zal pas over enkele weken op kruissnelheid komen.”

In 2017 begon de ommezwaai van Volvo Car Gent naar het nieuwe compacte CMA-platform (Compact Modular Architecture). De Volvo S60 en V60 blijven er voorlopig ook in productie en in de toekomst maakt het grote SPA-platform in de eindassemblage zijn opwachting. Op termijn moet de Gentse fabriek evenwel evolueren naar Volvo’s hoofdfabriek voor de productie van het compacte platform, waarvan de XC40 het eerste model is.

Volvo Car Gent stelde eind vorig jaar zowat 6.000 mensen tewerk.