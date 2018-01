ACOD dient stakingsaanzegging in bij het Directoraat-Generaal Personen met Handicap

ACOD AMio heeft maandag een stakingsaanzegging ingediend bij staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir (N-VA) en bij André Gubbels, directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. De vakbond wil daarmee vooral het personeelstekort aanklagen, klinkt het woensdag.

“Bijna een jaar geleden hebben de werknemers van het directoraat-generaal Personen met een handicap (DG HAN) reeds uiting moeten geven aan hun onbegrip en ontreddering met betrekking tot het nieuwe computermateriaal, dat niet tegemoet komt aan hun behoeften en verwachtingen en dat niet bruikbaar is gebleken om doeltreffend te kunnen werken”, klinkt het in een mededeling.

“In april 2014 heeft manager André Gubbels het initiatief genomen voor een volledige reorganisatie, op basis van een nieuw instrument - dat ondertussen opnieuw is afgevoerd - en een organisatie in autonome ploegen, zonder hiërarchie. Doel van de reorganisatie: ‘meer doen met minder middelen’“, hekelt de vakbond.

Rampzalig fiasco

Volgens het ACOD is dit op “een rampzalig fiasco” uitgedraaid. “Uit het psychosociale onderzoek van de dienst voor bescherming en preventie op het werk is duidelijk gebleken dat het personeel van het DG HAN erg ontmoedigd is, zwaar gebukt gaat onder de grote stress en de heel negatieve weerslag van het werk op het privéleven”, klinkt het.

De vakbond wil daarom een versterking van de personeelsbestanden “door meer mensen aan te werven en hiervoor de nodige geldmiddelen vrij te maken”. Ook wil hij een callcenter met nieuwe medewerkers, stabiele contracten voor nieuwe werknemers, de bevordering van de artsen in de graad van adviseur, en de evaluatie van de organisatie zonder hiërarchie in de teams.

Federaal secretaris Kurt Sissau zegt dat er nog geen datum is gepland voor de staking. “We staan nog altijd open overleg. Maar als ze aan geen enkele van onze eisen tegemoet komen, zullen we verplicht zijn acties te voeren”, stelt hij.