Michael P. bekent ontvoering, verkrachting en moord van 25-jarige Nederlandse studente Anne Faber

Michael P. heeft bekend dat hij de 25-jarige Nederlandse studente Anne Faber eind september ontvoerde, verkrachtte en vermoordde. “Mijn cliënt heeft een uitgebreide, bekennende verklaring afgelegd”, zo laat zijn advocaat weten na de eerste pro-formazitting in de rechtszaak. De 27-jarige verdachte was woensdag zelf niet aanwezig, maar verschillende vrienden en familieleden kwamen wel ter plaatse.

29 september 2017, Utrecht. Toen de 25-jarige Anne Faber ging fietsen, was ze helemaal uitgeregend. Met natte haren stuurde ze een laatste foto naar haar vriend. Nadien niets meer. Het was de laatste keer dat iemand van haar hoorde tot Michael P. twee weken later haar lichaam aanwees in een natuurgebied in Zeewolde.

Partner niet aanwezig

Haar vriend was niet aanwezig tijdens deze eerste zitting. Volgens zijn advocaat heeft hij het enorm moeilijk. “De liefde van zijn leven is mijn cliënt op de meest gruwelijke wijze ontnomen. Hij moet nu leren leven met die bizarre werkelijkheid. Het strafproces maakt onmiskenbaar deel uit van die werkelijkheid. Samen met instanties zoals Slachtofferhulp zullen wij hem hierin zo goed als mogelijk bijstaan”, aldus advocaat Sébas Diekstra aan De Telegraaf.

Met de bekentenissen van Michael P. komt er een einde aan de zoektocht naar de moordenaar van de studente. P. kwam in het vizier van de politie, toen na meer dan 3.500 tips bij de politie een vrijwilliger vertelde hoe hij de jas van Anne Faber in het huis van P. had gevonden. Op dat kledingstuk waren niet alleen DNA-sporen te vinden van Faber zelf, maar er zaten ook afdrukken op van Michael P. Fabers bloed werd nadien ook teruggevonden in een auto die P. ter beschikking had. De man had bovendien al een lange straf uitgezeten voor gewelds- en zedendelicten, en zat in een forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder.

Zaak pas uitgeklaard in juni

Inhoudelijk is er tijdens deze pro-formazitting weinig informatie gedeeld. Op 23 maart volgt er een gelijkaardige bijeenkomst. Pas op 11 en 12 juni zal de zaak ten gronde worden behandeld op de eerste inhoudelijke zittingsdag.