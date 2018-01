Turks geduld voor EU-lidmaatschap is op: “Laat ons niet nog eens 50 jaar wachten”

Het Turkse geduld voor het lidmaatschap van de Europese Unie is op. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu woensdag gezegd. “Laat ons niet nog eens vijftig jaar wachten”, aldus Cavusoglu, geciteerd door het regeringsgezinde persagentschap Anadolu. “Wij hebben geen geduld meer, en ook onze mensen hebben geen geduld meer.”

Al in 1963 tekende Turkije een associatieovereenkomst met wat toen nog de Europese Economische Gemeenschap was. In 1999 werd het land formeel een kandidaat voor het lidmaatschap, en de toetredingsonderhandelingen werden in 2005 opgestart.

Mevlut Cavusoglu Foto: REUTERS

Die onderhandelingen liggen echter stil nadat er vanuit Brussel kritiek is gekomen op de mensenrechtenschendingen en enkele forse uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan het adres van onder meer Duitsland.

Turkije probeert sinds een aantal weken echter de banden met de Europese landen te verbeteren. Zo bezocht Erdogan vorige vrijdag de Franse president Emmanuel Macron, en zaterdag vliegt Cavusoglu naar zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel. De Oostenrijkse buitenlandminister Karin Kneissl wordt eind januari dan weer verwacht in Ankara.