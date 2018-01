Transfer Alexis Sanchez lijkt rond: Arsenal kijkt naar deze vier (dure) spelers om de Chileen op te volgen

De supporters van Arsenal hebben mentaal al lang afscheid genomen van Alexis Sanchez. De Chileen is na dit seizoen einde contract en vertrekt mogelijk nog deze maand, waarschijnlijk naar Manchester City. De Gunners blijven echter niet bij de pakken zitten en hebben vier potentiële opvolgers geïdentificeerd.

Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio bracht begin deze week het nieuws dat Sanchez een persoonlijk akkoord heeft met de Citizens. De Chileen kreeg daarbij twee keuzes: nu al tekenen met een bonus van 17 miljoen euro terwijl Arsenal nog een som ontvangt van 23 miljoen euro of komende zomer tekenen met een bonus van 34 miljoen euro terwijl Arsenal niets krijgt.

Nu komt The Guardian met het nieuws dat Man City effectief een bod heeft opgebracht voor de 29-jarige aanvaller. Van, jawel, 23 miljoen euro. De transfer lijkt dus in een stroomversnelling te komen maar Sanchez start woensdagavond waarschijnlijk gewoon in de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup tegen Chelsea.

Terwijl Arsène Wenger een trofee probeert te winnen, zit het management van de Gunners niet stil. Ze hebben namelijk vier potentiële vervangers voor Sanchez op het oog.

Riyad Mahrez. Foto: Photo News

Riyad Mahrez (26)

Het is eigenlijk vreemd dat zowel Jamie Vardy als Riyad Mahrez nog altijd bij Leicester City spelen. Die tweede wil echter graag weg. Afgelopen zomer werd hij gelinkt aan onder andere Arsenal, Man United en AS Roma maar niemand wilde betalen wat de Foxes wilden. Leicester wil rond de 45 miljoen euro voor Mahrez, die dit seizoen aan zeven goals en acht assists zit in de Premier League.

Malcom (rechts). Foto: AFP

Malcom (20)

Nu Neymar in de Ligue 1 speelt, kijken clubs sneller naar de Franse competitie. Dit seizoen valt daar de Braziliaanse wervelwind Malcom serieus op. De 20-jarige flankspeler van Bordeaux deed in achttien optredens zeven keer de netten trillen, onder andere door enkele kanonskogels, en deelde ook al vier assists uit. Manchester United is ook geïnteresseerd maar Arsenal zou al gesproken hebben met de entourage van de Braziliaan, die zo’n 55 miljoen euro moet kosten.

Foto: Photo News

Thomas Lemar (22)

Als Arsenal afgelopen zomer Thomas Lemar had kunnen wegkopen bij AS Monaco, dan zat Alexis Sanchez waarschijnlijk al bij een andere club. De Monegasken hielden de boot toen echter af en willen ook in januari niet meteen verkopen. Maar als de Gunners 90 miljoen euro op tafel willen leggen voor de jonge Fransman, dan zou er te praten vallen. Al is er zware concurrentie van Liverpool, dat veel geld heeft na de verkoop van Coutinho aan Barcelona. Lemar zit dit seizoen aan drie goals en vier assists.

Christian Pavon. Foto: Twitter

Cristian Pavon (21)

Als de drie bovenstaande opties op niets uitdraaien, kan Arsenal nog altijd terugvallen op een Zuid-Amerikaanse optie. De Gunners zouden namelijk hun oog hebben laten vallen op Christian Pavon. De Argentijn van Boca Juniors zit dit seizoen aan drie goals en zes assists, en geldt als een groot talent in zijn thuisland. Hij maakte in november zelfs zijn debuut voor Argentinië. Het voordeel van Pavon is dat hij een afkoopclausule van slechts 30 miljoen euro heeft.