Gezocht: dader van gewapende overvallen in Charleroi, Leuven en Brussel

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid van een man die gewapende overvallen heeft gepleegd in de regio’s Charleroi, Leuven en Brussel.

De man werd op meerdere plaatsen vastgelegd op bewakingscamera’s. Hij is vermoedelijk ongeveer 30 jaar oud, aldus de politie. “Hij is normaal gebouwd en ongeveer 1,75 meter groot. Hij heeft kort donker haar en een fijne snor. Hij ziet er verzorgd uit en spreekt Frans.”

Herkent u de dader of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders. Dat kan op het gratis nummer 0800-30.300 of via e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu.